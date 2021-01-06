Итальянский специалист Диего Лонго больше не трудоустроен в киевском Динамо – он был помощником Мирчи Луческу.

Диего Лонго и "бело-синие" договорились о прекращении сотрудничества, сообщает сайт киевлян. Причиной досрочного расторжения контракта называют семейные обстоятельства.

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Лонго перебрался в Киев летом 2020 года и вошел в тренерский штаб Мирчи Луческу, где исполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

Динамо на зимнюю паузу ушло лидером УПЛ, опередив Шахтер на 1 зачетный пункт.

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