Трансфер Лиэля Абады не является приоритетным для селекционной службы Динамо, хотя переговоры действительно ведутся. Правда, скауты киевлян не посещали матч между Тель-Авивом и Петах-Тиквой, который состоялся вчера, ведь Израиль находится в красной зоне и в этом не было необходимости, утверждает Meta-ratings.

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Более того, переход может вообще не состояться, ведь Мирча Луческу не слишком заинтересован в этом. Румын считает, что израильский легионер может быть замечательным приобретением на будущее, но он не является хорошим вариантом усиления основного состава Динамо уже сейчас.

Ранее сообщалось, что Лиэл Абада забронировал билеты в Киев на 7 января, однако его визит в столицу Украины все же может быть отменен из-за разногласий по проекту контракта – трансфер 19-летнего игрока под большим вопросом.

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