Киевский клуб уже во время сезона присматривается к потенциальным усилениям. В сферу интересов Динамо попали два представителя клуба УПЛ.

Марио Чуже, который сейчас выступает за СК Днепр-1 на правах аренды из Динамо Загреб, попал на радары одноименного гранда из Киева, сообщает Sport Arena.

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По информации издания, Динамо тоже продолжает свое слежение за форвардом днепрян и сборной Украины Артемом Довбиком. 23-летний форвард имеет действующий контракт с клубом до 2023 года. В текущем сезоне он провел 23 матча, отличился 9 голами и одним ассистом.

А вот хорват успел сыграть 9 встреч и забить 4 гола. Арендное соглашение Марио Чуже с СК Днепр-1 рассчитано до этого лета, но клуб имеет право выкупа игрока. Портал Тransfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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