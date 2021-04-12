Київський клуб вже під час сезону приглядається до потенційних підсилень. До сфери зацікавлень Динамо потрапили два представники клубу УПЛ.

Маріо Чуже, який зараз виступає за СК Дніпро-1 на правах оренди із Динамо Загреб, потрапив на радари однойменного гранда із Києва, повідомляє Sport Arena.

Забарний зазнав медичного втручання після пошкодження носа – захисник Динамо не втрачає оптимізму

За інформацією видання, Динамо теж продовжує своє стеження за форвардом дніпрян та збірної України Артемом Довбиком. 23-річний форвард має чинний контракт із "спортклубівцями" до 2023 року. У поточному сезоні він провів 23 матчі на клубному рівні, відзначився 9 голами та одним асистом.

А от хорват встиг відіграти 9 зустрічі за дніпрян та забити 4 голи. Орендна угода Маріо Чуже зі СК Дніпро-1 розрахована до цього літа, але клуб має право викупу гравця. Портал Тransfermarkt оцінює його в 500 тисяч євро.

Динамо – Дніпро-1: шоу гравців збірної України в матчі УПЛ, криваве вилучення і дивна дискваліфікація лідера на Шахтар