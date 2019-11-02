Динамо Загреб минимально победило Запрешич накануне матча Лиги чемпионов против Шахтера

Соперник Шахтера в Лиге чемпионов Динамо Загреб переиграло Запрешич в рамках 14-го тура чемпионата Хорватии.

Чемпионат Хорватии 2019/20, 14 тур

Динамо Загреб – Запрешич – 1:0

Гол: Гвардиол, 48

Динамо Загреб без проблем обыграло Запрешич. Несмотря на минимальное преимущество, соперник загребцев не имел никаких шансов – ни одного удара по воротам Ливаковича. В первом тайме отличиться не удалось, однако во второй половине Йошко Гвардиол принес победу Динамо.

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Таким образом, Динамо Загреб набрало 31 очко и продолжает возглавлять турнирную таблицу с отрывом в 4 пункта от Хайдук. Запрешич с 11 зачетными баллами занимает 7 место в чемпионате.

Напомним, матч Динамо Загреб – Шахтер состоится уже 6 ноября, начало игры в 22:00.

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