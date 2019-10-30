Динамо Загреб одержало победу в Кубке Хорватии – соперник Шахтера размялся на команде из третьей лиги

Загребское Динамо без проблем преодолело стадию 1/8 финала Кубка Хорватии.

Кубок Хорватии, 1/8 финала

Опатия – Динамо З – 0:3

Голы: Кадзьор, 8, Гавранович, 29 (пен.), 36.

Подопечные Ненада Бьелицы не имели проблем с представителем третьей хорватской лиги – Опатией. Столичная команда открыла счет уже на 8-й минуте – после затяжной комбинации отличился Кадзьор, который из пределов штрафной пробил в одно касание после передачи с левого фланга. Все вопросы относительно победителя игры Динамо решило еще до перерыва. На 29-й минуте Гавранович реализовал пенальти, а на 36-й он же ударом с близкого расстояния поставил точку в эффектной атаке, установив окончательный счет в матче.

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Напомним, загребское Динамо – конкурент донецкого Шахтера в борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов. "Горняки" на следующей неделе сыграют против Динамо в Загребе. Матч состоится в среду, 6-го ноября. Начало – в 22:00.

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