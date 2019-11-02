Динамо Загреб мінімально перемогло Запрешич напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів Динамо Загреб переграло Запрешич в рамках 14-го туру чемпіонату Хорватії.

Чемпіонат Хорватії 2019/20, 14 тур

Динамо Загреб – Запрешич – 1:0

Гол: Гвардіол, 48

Динамо Загреб без проблем обіграло Запрешич. Попри мінімальну перевагу, суперник загребців не мав жодних шансів – жодного удару по воротах Ліваковіча. В першому таймі відзначитись не вдалось, проте в другій половині Йошко Гвардіол приніс перемогу Динамо.

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Таким чином, Динамо Загреб набрало 31 очко та продовжує очолювати турнірну таблицю з відривом у 4 пункти від Хайдука. Запрешич з 11 заліковими балами посідає 7 сходинку в чемпіонаті.

Нагадаємо, матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться вже 6 листопада, початок гри о 22:00.

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