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Динамо Загреб мінімально перемогло Запрешич напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря

18:06 127 Читать на русском
Динамо Загреб мінімально перемогло Запрешич напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Шахтаря
Гравці Динамо Загреб / фото: ФК Динамо Загреб

Суперник Шахтаря в Лізі чемпіонів Динамо Загреб переграло Запрешич в рамках 14-го туру чемпіонату Хорватії.

 

Чемпіонат Хорватії 2019/20, 14 тур

Динамо Загреб – Запрешич – 1:0

Гол: Гвардіол, 48

Динамо Загреб без проблем обіграло Запрешич. Попри мінімальну перевагу, суперник загребців не мав жодних шансів – жодного удару по воротах Ліваковіча. В першому таймі відзначитись не вдалось, проте в другій половині Йошко Гвардіол приніс перемогу Динамо.

Динамо Загреб здобуло перемогу в Кубку Хорватії – суперник Шахтаря розім'явся на команді з третьої ліги

Таким чином, Динамо Загреб набрало 31 очко та продовжує очолювати турнірну таблицю з відривом у 4 пункти від Хайдука. Запрешич з 11 заліковими балами посідає 7 сходинку в чемпіонаті.

Нагадаємо, матч Динамо Загреб – Шахтар відбудеться вже 6 листопада, початок гри о 22:00.

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