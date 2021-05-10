Чемпионат Хорватии 2020/21, 33-й тур

Риека – Динамо Загреб – 1:5

Голы: Менало, 1 – Галович, 43 (аг.), Мишич, 48, Цапан, 49, (аг.), Оршич, 64, Вукчевич, 88, (аг.)

Поединок начался неудачно для Динамо – уже на 1 минуте Менало вывел Риеку вперед. Загреб отыгрался перед перерывом благодаря автоголу Галовича. В начале второго тайма Мишич вывел Динамо вперед и Цапан сразу удвоил преимущество, забив уже второй гол Риеки в собственные ворота. Дело дошло до разгрома – сначала забил Оршич, а точку в матче поставил Вукчевич очередным автоголом.

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Таким образом, Динамо Загреб стало недосягаемым для конкурентов – столичный клуб оторвался на 10 очков от второго Осиека за 3 тура до окончания чемпионата.

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