Динамо может отложить подписание сенегальского хавбека – игрок не готов к тренировкам
16:42 - Читати українською
Будущее Самбы Диалло в киевском клубе пока остается под вопросом.
Полузащитник Самба Диалло прибыл в Киев на просмотр, но пока тренерский штаб Динамо не может оценить игрока, сообщает Meta-ratings.
Динамо близко к подписанию сенегальца – игрок уже в Киеве, – СМИ
По информации источника, 18-летний сенегалец пропускает тренировки из-за болезни. В лагере киевлян размышляют над переносом просмотра на лето, ведь после болезни Самба будет нуждаться в дополнительном времени для возвращения своих кондиций.
Услуги Диалло предложил "бело-синим" известный в Украине агент Дмитрий Селюк.
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