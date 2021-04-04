Будущее Самбы Диалло в киевском клубе пока остается под вопросом.

Полузащитник Самба Диалло прибыл в Киев на просмотр, но пока тренерский штаб Динамо не может оценить игрока, сообщает Meta-ratings.

Динамо близко к подписанию сенегальца – игрок уже в Киеве, – СМИ

По информации источника, 18-летний сенегалец пропускает тренировки из-за болезни. В лагере киевлян размышляют над переносом просмотра на лето, ведь после болезни Самба будет нуждаться в дополнительном времени для возвращения своих кондиций.

Услуги Диалло предложил "бело-синим" известный в Украине агент Дмитрий Селюк.

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