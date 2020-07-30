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Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження

16:18 - Читать на русском
Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження
Лєднєв, Попов і Циганков / ФК Динамо

Літня відпустка першої команди київського Динамо підійшла до кінця. Основні виконавці "біло-синіх" розпочинають роботу під керівництвом нового тренерського штабу.

30 липня завершилася відпустка у гравців першої команди Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Перед відновленням тренувального процесу "динамівці" пройшли повне медобстеження в одній із київських клінік. У перший день на медогляд прибули українці: воротарі Бойко та Нещерет, оборонці Миколенко, Попов, Бурда, Сирота, півзахисники Циганков, Караваєв, Шапаренко, Андрієвський, Буяльський, Цітаішвілі. Також знову в обоймі оборонець Олександр Тимчик і хавбек Богдан Лєднєв, який попередній сезон провели в оренді в луганській Зорі.

Решта гравців пройдуть медогляд у п'ятницю. Уже сьогодні, 30 липня, і завтра ввечері "біло-сині" проведуть тренування на заміській базі в Кончі-Заспі.

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