Динамо вийшло з відпустки – перша група гравців пройшла планове медобстеження

30 липня завершилася відпустка у гравців першої команди Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

Луческу остаточно затвердив свій тренерський штаб в Динамо

Перед відновленням тренувального процесу "динамівці" пройшли повне медобстеження в одній із київських клінік. У перший день на медогляд прибули українці: воротарі Бойко та Нещерет, оборонці Миколенко, Попов, Бурда, Сирота, півзахисники Циганков, Караваєв, Шапаренко, Андрієвський, Буяльський, Цітаішвілі. Також знову в обоймі оборонець Олександр Тимчик і хавбек Богдан Лєднєв, який попередній сезон провели в оренді в луганській Зорі.

Решта гравців пройдуть медогляд у п'ятницю. Уже сьогодні, 30 липня, і завтра ввечері "біло-сині" проведуть тренування на заміській базі в Кончі-Заспі.

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