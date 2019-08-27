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Григорий Суркис настоял, чтобы Динамо возглавил очередное "динамовское сердце", – ТаТоТаке

14:10 125 Читати українською
Григорий Суркис настоял, чтобы Динамо возглавил очередное "динамовское сердце", – ТаТоТаке
Григорий Суркис / соцсети

Журналисты шоу ТаТоТаке рассказали, почему Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо заменил Алексей Михайличенко.

Киевское Динамо после отставки Александра Хацкевича назначило на пост главного тренера бывшего спортивного директора Алексея Михайличенко.

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Как сообщают журналисты шоу ТаТоТаке, на таком решении настаивал бывший президент киевлян, ФФУ и экс-вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Сам он сейчас занимается политикой, пройдя в парламент от одиозной Оппозиционной платформы "За жизнь".

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Теги
Григорий Суркис Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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