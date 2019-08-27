Григорий Суркис настоял, чтобы Динамо возглавил очередное "динамовское сердце", – ТаТоТаке

Журналисты шоу ТаТоТаке рассказали, почему Александра Хацкевича на посту главного тренера Динамо заменил Алексей Михайличенко.

Киевское Динамо после отставки Александра Хацкевича назначило на пост главного тренера бывшего спортивного директора Алексея Михайличенко.

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Как сообщают журналисты шоу ТаТоТаке, на таком решении настаивал бывший президент киевлян, ФФУ и экс-вице-президент УЕФА Григорий Суркис.

Сам он сейчас занимается политикой, пройдя в парламент от одиозной Оппозиционной платформы "За жизнь".

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