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Динамо випустило фільм і книгу на честь 70-річчя Григорія Суркіса

08:50 103 Читать на русском
Динамо випустило фільм і книгу на честь 70-річчя Григорія Суркіса
Григорій Суркіс / УЄФА

Київське Динамо привітало свого колишнього президента Григорія Суркіса з ювілеєм.

4 вересня Григорію Суркісу виповнилось 70 років. Київське Динамо вирішило зробити подарунок своєму екс-президенту.

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Кияни у своєму YouTube-каналі випустили документальний фільм під назвою "Епоха Суркіса", у якій пригадали успіхи киян в епоху правління Суркіса-старшого, зокрема, в Лізі чемпіонів. Також вийшла книга з аналогічною назвою. Він займав цю посаду з 1993 по 1998 роки.

Після Динамо Григорій Суркіс був президентом ФФУ, а також віце-президентом УЄФА. Він був одним з тих, хто привів в Україну Євро-2012 та фінал Ліги чемпіонів-2017/18.

Наразі перейшов у політику та пройшов до парламенту від одіозної партії "За Життя". У кінці серпня став секретарем комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту.

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