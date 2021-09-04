"Группа для Динамо выпала непростая. Бавария, конечно же, соперник очень сильный – здесь даже и говорить нечего. В Барселоне, с которой динамовцы также играли много раз, сейчас идет перестройка. А что касается Бенфики, то это тоже достаточно хорошая команда. С португальцами вообще трудно приходилось – они техничные, дома всегда играют агрессивно.

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Но, как бы там ни было, а против каждого соперника нужно выходить и играть только на победу. А как оно будет – это уже покажет сама игра", – резюмировал Хацкевич в интервью UA-football.

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Напомним, Динамо начнет групповой этап ЛЧ домашним матчем против Бенфики, который состоится 14 сентября.

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