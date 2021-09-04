"Група для Динамо випала непроста. Баварія, звичайно ж, суперник дуже сильний – тут навіть і говорити нічого. У Барселоні, з якою динамівці також грали багато разів, нині йде перебудова. А що стосується Бенфіки, то це теж досить хороша команда. З португальцями взагалі важко доводилося – вони технічні, вдома завжди грають агресивно.

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Але, як би там не було, а проти кожного суперника потрібно виходити і грати тільки на перемогу. А як воно буде – це вже покаже сама гра", – резюмував Хацкевич в інтерв'ю UA-football.

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Нагадаємо, Динамо розпочне груповий етап ЛЧ домашнім матчем проти Бенфіки, який відбудеться 14 вересня.

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