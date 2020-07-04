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Динамо вынуждено подождать денег за Сидклея – киевляне достигли компромисса с Коринтиансом

4 июля 11:18 - Читати українською
Динамо вынуждено подождать денег за Сидклея – киевляне достигли компромисса с Коринтиансом
Феррейра Сидклей / ФК Коринтианс

"Бело-синим" пришлось принять условия бразильского клуба, чтобы получить обещанные средства.

Бразильскому Коринтиансу удалось договориться с руководством Динамо по отсрочке арендного платежа за Сидклея, сообщает издание Globo Esporte.

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Напомним, защитник "бело-синих" с января 2020 года выступает на родине. Годовая аренда игрока составляет 500 тысяч евро. Согласно предварительной договоренности между клубами, оплата должна происходить четырьмя траншами: в марте, августе, октябре и декабре. Сложная ситуация в мире и на финансовом рынке, вызванная пандемией коронавируса, внесла свои коррективы и Динамо пошло на уступки Коринтиансу, согласившись отсрочить первый платеж.

К слову, ранее Динамо обращалось в ФИФА о взыскании соответствующих средств по Сидклею, а также применение санкций, предусмотренных контрактом. Интересно, что портал Transfermarkt оценивает годовую аренду игрока в 600 тысяч евро.

Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года, но так и не смог раскрыться тогда еще в команде Александра Хацкевича – игрок во всех турнирах лишь 23 раза выходил на поле в футболке киевлян (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка Украины и еще 5 – в Лиге Европы) и забил 1 гол.

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