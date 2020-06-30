Экс-тренер Динамо раскрыл причины провала бразильских легионеров в Киеве

Эдуардо Докампо, который работал ассистентом Хацкевича и Реброва в штабе киевского Динамо, поделился мыслями относительно неудачной трансферной политики киевлян в направлении игроков из Бразилии.

"Че Че, Сидклей и Витор Буэно – все опытные, квалифицированные футболисты. Стоял вопрос адаптации не только к украинскому футболу, но и быта в новой стране. Не просто их было сразу подстроить под новый стиль футбола, не такой как они привыкли до этого.

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Они очень хорошо работали индивидуально, хорошо работали с мячом, но в футболе есть еще другие оттенки, где нужно много работать на команду, выполнять черновую работу. В этом они проиграли конкуренцию партнерам по команде", – сказал Докампо в интервью Gazeta.ua.

Добавим, что Че Че, Сидклей и Витор Буэно уже покинули Динамо – все трое сейчас выступают в родной Бразилии.

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