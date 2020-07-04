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Динамо змушене зачекати грошей за Сідклея – кияни досягли компромісу з Корінтіансом

4 липня 11:18 - Читать на русском
Динамо змушене зачекати грошей за Сідклея – кияни досягли компромісу з Корінтіансом
Феррейра Сідклей / ФК Корінтіанс

"Біло-синім" довелось прийняти умови бразильського клубу, аби отримати обіцяні кошти.

Бразильському Корінтіансу вдалося домовитися з керівництвом Динамо щодо відстрочення орендного платежу за Сідклея, повідомляє видання Globo Esporte.

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Нагадаємо, захисник "біло-синіх" з січня 2020 року виступає на батьківщині. Річна оренда гравця становить 500 тисяч євро. Згідно з попередньою домовленістю між клубами, оплата мала відбуватись чотирма траншами: у березні, серпні, жовтні і грудні. Складна ситуація у світі і на фінансовому ринку, викликана пандемією коронавірусу, внесла свої корективи, тому Динамо пішло на поступки Корінтіансу, погодившись відтермінувати перший платіж.

До слова, раніше Динамо зверталося в ФІФА щодо стягнення відповідних коштів за Сідклея, а також застосування санкцій, передбачених контрактом. Цікаво, що портал Transfermarkt оцінює річну оренду гравця у 600 тисяч євро.

Сідклей перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе у липні 2018 року, але так і не зміг розкритись тоді ще у команді Олександра Хацкевича – гравець у всіх турнірах лише 23 рази виходив на поле у футболці киян (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка України та ще 5 – у Лізі Європи) та забив 1 гол.

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Теги
Динамо Динамо Корінтіанс Корінтіанс футбольні фінанси Феррейра Феррейра Сідклей
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