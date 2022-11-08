Известный комментатор Виктор Вацко отреагировал на слова главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который одной из причин неудачного старта своей команды назвал предсезонные благотворительные поединки.

"Этот момент невозможно не прокомментировать. Весной вы интенсивно играли благотворительные матчи. Давайте только честно: вы весной уехали за границу, чтобы футболисты и их семьи были в безопасности.

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В ситуации, когда враг подходил к Киеву. Мы говорим честно, это ни в коем случае не осуждение, а констатация факта.

Позволили бы футболистам выехать за границу, если бы вы не объявили, что будете интенсивно проводить благотворительные матчи, футболисты будут поддерживать форму и будет сбор средств на помощь украинскому народу? Я думаю, ответ на этот вопрос очевиден", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, Динамо после 11-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на шестой строчке, имея в активе 16 очков. Еврокубковую кампанию в Лиге Европы киевляне провалили, заняв в своем квартете последнюю строчку с 1 баллом.

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