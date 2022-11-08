Відомий коментатор Віктор Вацко відреагував на слова головного тренера киян Мірчі Луческу, який однією з причин невдалого старту своєї команди назвав передсезонні благодійні поєдинки.

"Цей момент неможливо не прокоментувати. Навесні ви інтенсивно грали благодійні матчі. Давайте тільки чесно: ви весною виїхали за кордон, щоб футболісти та їхні сім’ї були у безпеці.

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В ситуації, коли ворог підходив до Києва. Ми говоримо чесно, це в жодному випадку не осуд, а констатація факту.

Чи дозволили б футболістам виїхати за кордон, якщо б ви не оголосили, що будете інтенсивно проводити благодійні матчі, футболісти будуть форму підтримувати і буде збір коштів на допомогу українському народу? Я думаю, відповідь на це запитання очевидна", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, Динамо після 11-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці, маючи в активі 16 очок. Єврокубкову кампанію у Лізі Європи кияни провалили, посівши у своєму квартеті останню сходинку з 1 балом.

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