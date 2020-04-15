Динамо вспомнило дебютный гол Блохина в чемпионатах СССР – форвард элегантно разобрался с командой Лобановского

Футбольный путь легендарного Олега Блохина в Динамо начался ровно 48 лет назад.

Киевский клуб на своем официальном сайте опубликовал ретро-видео с матча-открытия сезона 1972 года против Днепра.

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"Бело-синие" противостояли команде Валерия Лобановского, который начинал свою тренерскую карьеру в Днепропетровске. Впрочем, героем в тот вечер был совсем не Метр. На 65-й минуте поединка молодой форвард Олег Блохин сравнял счет, элегантно перебросив голкипера соперников. Именно таким был дебютный гол будущего обладателя "Золотого мяча" в чемпионатах СССР. Позже Динамо забило второй мяч и вырвало волевую победу.

Уже в следующем году Лобановский возглавил киевский гранд и вместе со своим "обидчиком" повел команду к историческим победам.

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