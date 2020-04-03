"Блохин – член компартии, он не за Украину и не против": известный политик критикует позицию тренера

Бывший народный депутат Украины трех созывов Андрей Шкиль поделился мыслями относительно экс-тренера сборной Украины Олега Блохина.

"Я, конечно, не так хорошо знаю Андрея Шевченко. Лишь несколько раз видел его вживую – он возле Верховной Рады проходил. Или Олег Блохин. Я никогда не был очарован его игрой, но когда встретил в Верховной Раде...

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Член компартии, что тут говорить. Тогда именно так должны были выглядеть украинские спортсмены. Для многих он был идеалом: если так ведет себя, следовательно так надо. Он не за Украину, и не против нее – просто играет в футбол и все. На стадионе еще какие-то события происходят, но это его уже мало интересует", – сказал Андрей Шкиль.

Напомним, Блохин дважды возглавлял сборную Украины – с 2003 по 2007 гг. и с 2011 по 2012 гг. Во время первой каденции легенда Динамо достиг исторического результата, выведя "сине-желтых" с первого места на чемпионат мира 2006 года, где украинцы дошли до 1/4 финала турнира. Вторая попытка оказалась менее удачной – коуч досрочно покинул свой пост, возглавив столичное Динамо.

Полную версию интервью с Андреем Шкиле: "Динамо реально трималося на Лужному": дружба із легендарним капітаном, комуніст Блохін і сюрприз від Шеви читайте на "Футбол 24".