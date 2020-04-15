"У вас 3 обладателя "Золотого мяча", в России – 1": бомбардир Высшей лиги-1992 – о превосходстве Украины и 1000 долларов

Юрий Гудименко, атакующий экс-хавбек Таврии и сборной Украины, рассказал об украинском футболе начала 90-х.

О праздновании победы над Динамо в "золотом матче"-1992: Ничего особенного – я сразу после этого поединка отправился в расположение сборной Украины, – вспоминает Юрий Гудименко в интервью Football.ua. – Мы выпили немного шампанского и пива в Симферополе. Каждый праздновал по-своему, общих гуляний не организовали. Не помню, какие премиальные мы получили. Отложились в памяти только два телевизора: один маленький, а другой большой. Возможно, еще какие-то деньги дали, не помню.

О титуле лучшего бомбардира Высшей лиги-1992 (12 голов): Заяев поставил нам задачу – попасть в Кубок УЕФА, и мы жили этой идеей. В конце концов, моим партнером был Сергей Шевченко. Он вырезал такие передачи, из которых забивал бы каждый. Вообще о звании бомбардира я узнал только тогда, когда чемпионат закончился. Не догадывался, что Гусейнов отстает на один гол. Моя позиция в той Таврии – оттянутый полузащитник, я не считался чистым нападающим. Я привык спускаться вниз, искать мяч, а потом из глубины атаковать.

Герои 90-х. Тимерлан Гусейнов

О вызове в сборную Украины: Когда ехал в национальную сборную, то Анатолий Заяев достал из своего кармана тысячу долларов и сказал: "Это, чтобы тебе скучно не было в сборной". Но не знаю, можно ли привязать это к моему бомбардирству. Деньги Заяева я даже потратить не успел. Второй спарринг с Канадой не состоялся. Обратно мы летели отдельно – я с ребятами из Шахтера добирался домой через Москву.

О любви к Украине: Я всегда считал Украину великой футбольной державой. Не все согласны с этим утверждением, но это факт. Три украинских обладателя "Золотого мяча" против одного Льва Яшина в России.

Кроме Таврии (1992-93 годы), Гудыменко выступал за Днепр (1990 год). В составе сборной Украины провел 2 матча, забил 1 гол. Сейчас 54-летний экс-футболист, родом из Киргизии, живет в России.

"Юра, будешь капитаном сборной". Тот скривился и отказал". Как сборная Украины провела первый матч в своей истории и почему выглядела "просто убогой"