Динамо вскоре дозаявит Сидклея и Русина на сезон 2019/20

Киевское Динамо планирует снова обновить заявку игроков на следующий сезон УПЛ.

В ближайшее время Динамо внесет в свою официальную заявку на сезон бразильского латераля Сидклея и украинского нападающего Назария Русина, утверждает Динамомания.

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Напомним, что Сидклей не летал с командой на тренировочный сбор в Австрию и мог вернуться в Бразилию, где интерес к нему приписывали Интернасьоналю и Гремио.

Что же касается Русина, то его хотели арендовать львовские Карпаты, которые вели переговоры о переходе форварда.

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К слову, в прошлом сезоне Сидклей провел за Динамо 23 матча (1 гол) во всех турнирах, а на счету Русина – 24 поединка (5 забитых мячей).