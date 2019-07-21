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Динамо вскоре дозаявит Сидклея и Русина на сезон 2019/20

12:50 93 Читати українською
Динамо вскоре дозаявит Сидклея и Русина на сезон 2019/20
Сидклей / фото: ФК Динамо

Киевское Динамо планирует снова обновить заявку игроков на следующий сезон УПЛ.

В ближайшее время Динамо внесет в свою официальную заявку на сезон бразильского латераля Сидклея и украинского нападающего Назария Русина, утверждает Динамомания.

Динамо дозаявило Караваева на сезон 2019/20 – Русин и Сидклей до сих пор вне списка

Напомним, что Сидклей не летал с командой на тренировочный сбор в Австрию и мог вернуться в Бразилию, где интерес к нему приписывали Интернасьоналю и Гремио.

Что же касается Русина, то его хотели арендовать львовские Карпаты, которые вели переговоры о переходе форварда.

Гремио сделал предложение Динамо о переходе Сидклея

К слову, в прошлом сезоне Сидклей провел за Динамо 23 матча (1 гол) во всех турнирах, а на счету Русина – 24 поединка (5 забитых мячей).

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