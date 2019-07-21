Динамо вскоре дозаявит Сидклея и Русина на сезон 2019/20

Киевское Динамо планирует снова обновить заявку игроков на следующий сезон УПЛ.
В ближайшее время Динамо внесет в свою официальную заявку на сезон бразильского латераля Сидклея и украинского нападающего Назария Русина, утверждает Динамомания.
Динамо дозаявило Караваева на сезон 2019/20 – Русин и Сидклей до сих пор вне списка
Напомним, что Сидклей не летал с командой на тренировочный сбор в Австрию и мог вернуться в Бразилию, где интерес к нему приписывали Интернасьоналю и Гремио.
Что же касается Русина, то его хотели арендовать львовские Карпаты, которые вели переговоры о переходе форварда.
Гремио сделал предложение Динамо о переходе Сидклея
К слову, в прошлом сезоне Сидклей провел за Динамо 23 матча (1 гол) во всех турнирах, а на счету Русина – 24 поединка (5 забитых мячей).