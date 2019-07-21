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Динамо невдовзі дозаявить Сідклея та Русина на сезон 2019/20

12:50 706 Читать на русском
Динамо невдовзі дозаявить Сідклея та Русина на сезон 2019/20
Сідклей / фото: ФК Динамо

Київське Динамо планує знову оновити заявку гравців на наступний сезон УПЛ.

Найближчим часом Динамо внесе у свою офіційну заявку на сезон бразильського латераля Сідклея та українського нападника Назарія Русина, стверджує Динамоманія.

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Нагадаємо, що Сідклей не літав з командою на тренувальний збір до Австрії і міг повернутися в Бразилію, де інтерес до нього приписували Інтернасьйоналю та Греміо.

Що ж стосується Русина, то його хотіли орендувати львівські Карпати, які вели переговори щодо переходу форварда.

Греміо зробив пропозицію Динамо щодо переходу Сідклея

До слова, у минулому сезоні Сідклей провів за Динамо 23 матчі (1 гол) у всіх турнірах, а на рахунку Русина – 24 поєдинки (5 забитих м'ячів).

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