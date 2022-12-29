Колумбийский вингер еще может стать игроком "бело-синих", несмотря на информацию о переходе в Динамо Москва. Переговоры киевлян с Бока Хуниорс несколько продвинулись, но договоренность о трансфере Вильи в какой-либо клуб пока не достигнута, сообщает TyC Sports.

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Аргентинцы требуют за 25-летнего футболиста минимум 10 млн долларов, которые планируют использовать на усиление состава. У Боки уже есть на радаре несколько потенциальных новичков, деньги на которых клуб хочет получить именно из трансфера колумбийца.

Вилья защищает цвета Бока Хуниорса с 2018-го. Он успел сыграть за легендарный клуб 105 матчей, в которых отличился 17-ю голами и 15-ю ассистами. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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