Динамо все еще может подписать Вилью – киевляне продолжают диалог с Бока Хуниорс
Слухи о переходе Себастьяна Вильи в московское Динамо оказались преждевременными.
Колумбийский вингер еще может стать игроком "бело-синих", несмотря на информацию о переходе в Динамо Москва. Переговоры киевлян с Бока Хуниорс несколько продвинулись, но договоренность о трансфере Вильи в какой-либо клуб пока не достигнута, сообщает TyC Sports.
У Динамо срывается трансфер скандального вингера, киевлянам озвучили заоблачные цифры – эксклюзив Футбол 24
Аргентинцы требуют за 25-летнего футболиста минимум 10 млн долларов, которые планируют использовать на усиление состава. У Боки уже есть на радаре несколько потенциальных новичков, деньги на которых клуб хочет получить именно из трансфера колумбийца.
Вилья защищает цвета Бока Хуниорса с 2018-го. Он успел сыграть за легендарный клуб 105 матчей, в которых отличился 17-ю голами и 15-ю ассистами. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо