Динамо действительно контактировало с "генуэзцами" по поводу перехода 25-летнего игрока. Этой информацией с Футбол 24 поделился ведущий трансферный эксперт Южной Америки Сесар Луис Мерло (более 116 тысяч подписчиков в Twitter). По нашей просьбе звезда телеканала TyС Sports лично пообщался с представителями культового аргентинского клуба.

"Сейчас переговоры полностью приостановлены. Украинцы попросили озвучить сумму возможного трансфера, а руководство Боки назвало заоблачные цифры. Меня попросили, чтобы эта сумма осталась конфиденциальной. Если одна из сторон не изменит собственной позиции, будет сложно достичь взаимопонимания", – сообщил журналист эксклюзивно для Футбол. 24.

К слову, прошлым летом игрок сборной Колумбии оказался в эпицентре большого скандала. После ответного матча 1/8 финала Копа Либертадорес между Атлетико Минейро и Бока Хуниорс игроки аргентинской команды начали выяснять отношения с арбитром и службой безопасности стадиона. Вмешательство бразильцев спровоцировало массовую драку. В конце концов Вилья получил дисквалификацию на 6 матчей, а также солидный штраф (30 тысяч долларов). Кроме того, Себастьян был временно отстранен от тренировок.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 5,5 млн. евро. В нынешнем сезоне он провел за Боку 21 матч и отличился 7 мячами. Сумма компенсации за расторжение контракта составляет 40 миллионов долларов. Добавим, что трансферами "бостерос" занимается легендарный Хуан Роман Рикельме – второй вице-президент клуба, фактически выполняющий функции спортивного директора.

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