Московское Динамо согласовало трансфер 25-летнего колумбийца, утверждает журналист Пипе Сьерра.

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Бока получит за свою звезду 12-15 млн евро. Интересно, что раньше Вилью сватали в Динамо, но киевское. На самом же деле игрок переедет в столицу России.

Добавим, что Вилья защищает цвет Бока Хуниорс с 2018-го. Он успел сыграть за легендарный клуб 105 матчей, отличившись 17 голами и 15 ассистами.

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