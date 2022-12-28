Динамо оказалось не тем – звезда Бока Хуниорс выбрал Москву, а не Киев
20:26 - Читати українською
Вингер Бока Хуниорс Себастьян Вилья продолжит выступления в России.
Московское Динамо согласовало трансфер 25-летнего колумбийца, утверждает журналист Пипе Сьерра.
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Бока получит за свою звезду 12-15 млн евро. Интересно, что раньше Вилью сватали в Динамо, но киевское. На самом же деле игрок переедет в столицу России.
Добавим, что Вилья защищает цвет Бока Хуниорс с 2018-го. Он успел сыграть за легендарный клуб 105 матчей, отличившись 17 голами и 15 ассистами.
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