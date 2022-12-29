Колумбійський вінгер ще може стати гравцем "біло-синіх" попри інформацію про перехід в Динамо Москва. Перемовини киян з Бока Хуніорс дещо просунулися, але домовленості про трансфер Вільї у будь-який клуб поки не досягнуто, повідомляє TyC Sports.

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Аргентинці вимагають за 25-річного футболіста мінімум 10 млн доларів, які планують використати на підсилення складу. Бока вже має на радарі кількох потенційних новачків, гроші на яких хоче отримати саме з трансферу колумбійця.

Вілья захищає кольори Бока Хуніорс з 2018-го. Він встиг зіграти за легендарний клуб 105 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 15-ма асистами. Його контракт розрахований до 31 грудня 2024-го.

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