Динамо все ще може підписати Вілью – кияни продовжують діалог з Бока Хуніорс
Чутки про перехід Себастьяна Вільї у московське Динамо виявилися передчасними.
Колумбійський вінгер ще може стати гравцем "біло-синіх" попри інформацію про перехід в Динамо Москва. Перемовини киян з Бока Хуніорс дещо просунулися, але домовленості про трансфер Вільї у будь-який клуб поки не досягнуто, повідомляє TyC Sports.
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Аргентинці вимагають за 25-річного футболіста мінімум 10 млн доларів, які планують використати на підсилення складу. Бока вже має на радарі кількох потенційних новачків, гроші на яких хоче отримати саме з трансферу колумбійця.
Вілья захищає кольори Бока Хуніорс з 2018-го. Він встиг зіграти за легендарний клуб 105 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 15-ма асистами. Його контракт розрахований до 31 грудня 2024-го.
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