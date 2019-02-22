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Динамо впервые с сезона 2003/04 набрало в рейтинге УЕФА больше очков, чем Шахтер

08:29 123 Читати українською
Динамо впервые с сезона 2003/04 набрало в рейтинге УЕФА больше очков, чем Шахтер
Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо благодаря победе над Олимпиакосом в матче 1/16 финала Лиги Европы и впервые за 15 лет набрало более очков в рейтинге УЕФА, чем Шахтер.

Киевское Динамо осталось единственной украинской командой в еврокубках после домашней победы над Олимпиакосом (1:0), поскольку донецкий Шахтер вылетел из Лиги Европы, уступив Айнтрахту (1:4).

Как сообщает 1927.kiev.ua, "бело-синие" впервые с сезона 2003/04 набрали больше очков в рейтинге УЕФА, чем Шахтер. В активе киевлян уже 13 рейтинговых пунктов, тогда как у дончан 10.

15 лет назад Динамо набрало 8 очков, тогда как Шахтер – всего 2,5.

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Олимпиакос
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