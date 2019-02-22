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ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ

Динамо вперше з сезону 2003/04 набрало в рейтингу УЄФА більше очок, ніж Шахтар

08:26 1716 Читать на русском
Динамо вперше з сезону 2003/04 набрало в рейтингу УЄФА більше очок, ніж Шахтар
Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо завдяки перемозі над Олімпіакосом в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи та вперше за 15 років набрало більше очок в рейтингу УЄФА, ніж Шахтар.

Київське Динамо залишилось єдиною українською командою в єврокубках після домашньої перемоги над Олімпіакосом (1:0), оскільки донецький Шахтар вилетів з Ліги Європи, поступившись Айнтрахту (1:4).

Як повідомляє 1927.kiev.ua, "біло-сині" вперше з сезону 2003/04 набрали більше очок у рейтингу УЄФА, ніж Шахтар. В активі киян вже 13 рейтингових очок, тоді як у донеччан 10.

15 років тому Динамо набрало 8 пунктів, тоді як Шахтар – лише 2,5.

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Динамо - Олімпіакос Динамо Динамо Ліга Європи Шахтар Шахтар Рейтинг УЄФА Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
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