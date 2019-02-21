Динамо побеждает Олимпиакос по ходу матча 1/16 Лиги Европы – Фран Соль забил дебютный гол

Динамо принимает Олимпиакос в решающей битве за право сыграть в 1/8 финала ЛЕ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19. Матч 1/16 финала

Динамо – Олимпиакос – 1:0 (LIVE, 2:2 в первой игре)

Голы: Соль, 33

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Олимпиакос на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Первая игра 1/16 финала Лиги Европы завершилась вничью 2:2, что давало киевлянам преимущество выездного гола. Скажем, если ответный матч завершился бы со счетом 0:0 или 1:1, путевку в следующий раунд получало Динамо.

Динамо – Олимпиакос – видео голов

Олимпиакос улучшил свои дела в греческом чемпионате после разгрома АЕКа – основного конкурента за второе место и право играть в Лиге чемпионов. Команда Хацкевича все еще не играла в 2019-м матчей чемпионата, поэтому это только вторая официальная встреча для хозяев.

Динамо – Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы