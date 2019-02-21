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Динамо побеждает Олимпиакос по ходу матча 1/16 Лиги Европы – Фран Соль забил дебютный гол

23:50 847 Читати українською
Динамо побеждает Олимпиакос по ходу матча 1/16 Лиги Европы – Фран Соль забил дебютный гол
Динамо – Олимпиакос: счет и обзор матча 21.02.2019 – Лига Европы 2018/19, 1/16 финала
Тарас Котив Тарас Котив

Динамо принимает Олимпиакос в решающей битве за право сыграть в 1/8 финала ЛЕ 2018/19. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига Европы 2018/19. Матч 1/16 финала

Динамо – Олимпиакос – 1:0 (LIVE, 2:2 в первой игре)

Голы: Соль, 33

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Олимпиакос на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Первая игра 1/16 финала Лиги Европы завершилась вничью 2:2, что давало киевлянам преимущество выездного гола. Скажем, если ответный матч завершился бы со счетом 0:0 или 1:1, путевку в следующий раунд получало Динамо.

Динамо – Олимпиакос – видео голов

Олимпиакос улучшил свои дела в греческом чемпионате после разгрома АЕКа – основного конкурента за второе место и право играть в Лиге чемпионов. Команда Хацкевича все еще не играла в 2019-м матчей чемпионата, поэтому это только вторая официальная встреча для хозяев.

Динамо – Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ

  • 6' Грубости на старте встречи со стороны Буяльского и против Цыганкова сменились выходом один на один Соля, отмененным из-за офсайда, и неточным первым в матче ударом Хассана – единственным за стартовые 20 минут.
    22' Вербич и Сиссе получили по желтой. Защитник Олимпиакоса на ровном месте толкнул в шею Цыганкова, а словенец завелся, защищая партнера.
    24' Кендзера, убирая ногу, влетел в голкипера греков. Тот своим криком выпросил желтую для динамовца.
    33' Фран Соль забивает дебютный гол за Динамо! Наконец-то испанца прорвало. Затяжная атака, которая началась с паса на новичка киевлян, завершилась прострелом Миколенко. Соль идеально сработал на опережение.
    45' Поденсе проиграл скоростную борьбу Цыганков. Справедливая желтая и штрафной.
    45+2' Соль губит фантастический момент. Фран получил мяч на грани вратарской, но попал прямо в голкипера.
    48' Соль и Цыганков неплохо отборолись в контре. Впрочем до удара дело не дошло.
    51' Масурас переиграл Кендзеру на втором этаже в смертельном расстоянии до ворот Динамо, но не попал в цель.
    46' Вместо Диаша вышел Масурас у гостей.
    55' Шапаренко откатил под удар, а Миколенко в касание отправил снаряд рядом со штангой. Неплохо завершили стандарт хозяева.
    60' Фортунис пробрался к штрафной Динамо и пробил из-под Буяльского. Бойко справился с дебютным прицельным ударом Олимпиакоса в матче.
    64' Масурас роскошным диагональным ударом попытался пробить Бойко. Денису было трудно, но он сумел парировать непростой траектории выстрел.
    65' Бухалакис и Фортунис уходят с поля. На замену Олимпиакос выпускает Натхо и Герреро.
    66' Герреро какой-то заведенный вышел на поле. Два грубых фола в минуту.
    74' Бойко парирует еще один сверхопасный удар греков. Это Хассану Шабанов позволил пробить с близкого расстояния.
    76' Гармаш выходит вместо Шапаренко, который принял участие в голевой атаке и вообще набегался изрядно.
    79' Шепелев у своих ворот сыграл грубо. К счастью, обошлось только желтой, а перспективный стандарт греки упустили.
    84' Новый капитан Олимпиакоса Торосидис договорился до желтой.
    87' Герреро упускает мегамомент. Прошел разрезной пас, но испанец пробил в Бойко, вовремя вышедшего из ворот.
Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев

live 90'
1 : 0
Олимпиакос
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