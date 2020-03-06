Динамо возмутилось действиями работника УАФ, который разгласил информацию о допинг-скандале с Бесединым

Динамо опубликовало скандальное заявление относительно Артема Беседина и вероятного употребления допинга, где обвинила определенных работников УАФ в непрофессионализме на предвзятом отношении к киевскому клубу.

"Координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко нарушил положения пункта 22.05 Антидопингового регламента УЕФА, предоставив медиа сведения о деталях дисциплинарной процедуры относительно возможного нарушения Артемом Бесединым антидопинговых правил.

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По правилам ни одна национальная ассоциация не может раскрывать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое может быть опубликовано не ранее чем через 20 дней после того, как вступит в силу окончательное решение.

Надеемся, что репутация Украины не пострадает из-за непрофессионализма Максима Бецко, который странным образом решил поделиться конфиденциальной информацией именно с каналом "Футбол 1", а дисциплинарные органы УАФ начнут служебное расследование и привлекут всех виновных к ответственности за совершенное нарушение и неуважение к регламенту УЕФА и кодекса ВАДА.

По нашей информации, работники УАФ, заинтересованные в дискредитации ФК Динамо, предоставили журналистам конфиденциальные материалы дела. Мы обращаемся к медиа, которые получат доступ к такой информации, продемонстрировать уважение к УЕФА и Артему Беседину и не распространять документы. Потому в дальнейшем именно вы и ваше медиа будете причастны к нарушению правил УЕФА и ВАДА", – указано на официйномму сайте Динамо.

Напомним, Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против шведского Мальме (3: 4), за что был отстранен от футбола на год.

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