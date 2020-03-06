Динамо обурилось діями працівника УАФ, який розголосив інформацію щодо допінг-скандалу з Бєсєдіним

Динамо опублікувало скандальну заяву щодо Артема Бєсєдіна і ймовірного вживання допінгу, де звинуватила певних працівників УАФ у непрофесійності на упередженому ставленні до київського клубу.

"Координатор допінг-контролю УАФ Максим Бецько порушив положення пункту 22.05 Антидопінгового регламенту УЄФА, надавши медіа відомості про деталі дисциплінарної процедури щодо можливого порушення Артемом Бєсєдіним антидопінгових правил.

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За правилами жодна національна асоціація не може розкривати інформацію про хід справи до офіційної заяви УЄФА, яка може бути опублікована не раніше ніж за 20 днів після того, як набере чинності остаточне рішення.

Маємо надію, що репутація України не постраждає через непрофесійність Максима Бецька, який дивним чином вирішив поділитися конфіденційною інформацією саме з каналом "Футбол 1", а дисциплінарні органи УАФ розпочнуть службове розслідування та притягнуть усіх винних до відповідальності за вчинене порушення та неповагу до регламенту УЄФА та Кодексу ВАДА.

За нашою інформацією, працівники УАФ, зацікавлені в дискредитації ФК Динамо, надали журналістам конфіденційні матеріали справи. Ми звертаємося до медіа, які отримають доступ до такої інформації, продемонструвати повагу до УЄФА та Артема Бєсєдіна і не поширювати документи. Бо надалі саме ви і ваше медіа будете причетними до порушення правил УЄФА та ВАДА", – вказано на офіційному сайті Динамо.

Нагадаємо, Бєсєдін не пройшов допінг-тест після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти шведського Мальме (3:4), за що був відсторонений від футболу на рік.

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