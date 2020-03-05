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Беседин стал жертвой ошибки врача Динамо – представитель УАФ раскрыл причину проваленого допинг-теста

16:29 296 Читати українською
Беседин стал жертвой ошибки врача Динамо – представитель УАФ раскрыл причину проваленого допинг-теста
Артем Беседин / фото из открытых источников

Координатор допинг-контроля УАФ рассказал, что стало причиной провала допинг-теста форварда Динамо Артема Беседина, который получил дисквалификацию на год.

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам – запрещенный стимулятор. Форвард попросил у клубного врача таблетку от головной боли, но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фонтурацетам. Об этом сообщил координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко в эфире Футбол NEWS.

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"Стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию. При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор вручил этот препарат. По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", – сказал Бецко.

Напомним, Беседин провалил допинг-тест после матча 5 тура Лиги Европы против Мальме. УЕФА дисквалифицировал форварда на один год.

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