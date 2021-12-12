Президент Марселя Пабло Лонгория рассчитывал подписать 18-летнего сенегальца свободным агентом, сообщает But.

Динамо нацелилось на бразильского виртуоза Густаво – за игроком охотится еще один украинский клуб

Предыдущий контракт Диалло с Динамо был рассчитан лишь до лета следующего года, поэтому талант уже в январе имел бы право договариваться с другими клубами. Лонгория хотел завербовать вингера в Марсель, однако киевляне вовремя сорвали эти планы. Новый 5-летний контракт не оставляет шансов ни провансальцам, ни Ренну или Сент-Этьену, которых также связывают с Диалло.

Добавим, что Самба забил 5 голов в Юношеской лиге УЕФА – в частности, в ворота Барселоны и Баварии. Также в активе 18-летнего нигерийца 10 мячей в чемпионате Украины среди команд U-19.

Поворот ліворуч для Динамо – "новий Мане" гучно грюкає в двері обойми Луческу та повинен втекти від команди-паразита