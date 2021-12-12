Президент Марселя Пабло Лонгорія розраховував підписати 18-річного сенегальця вільним агентом, повідомляє But.

Динамо націлилось на бразильського віртуоза Густаво – на гравця полює ще один український клуб

Попередній контракт Діалло з Динамо був розрахований лише до літа наступного року, тому талант вже у січні мав би право домовлятися з іншими клубами. Лонгорія хотів завербувати вінгера у Марсель, проте кияни вчасно зірвали ці плани. Новий 5-річний контракт не залишає шансів ні провансальцям, ні Ренну чи Сент-Етьєну, яких також пов'язують з Діалло.

Додамо, що Самба забив 5 голів у Юнацькій лізі УЄФА – зокрема, у ворота Барселони і Баварії. Також в активі 18-річного нігерійця 10 м'ячів у чемпіонаті України серед команд U-19.

Поворот ліворуч для Динамо – "новий Мане" гучно грюкає в двері обойми Луческу та повинен втекти від команди-паразита