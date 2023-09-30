– Кто из молодых украинских вратарей имеет большое будущее? Величко выделял Костенко из Бенфики, Петренко из Байера и Авраменко из Динамо.

– У Авраменко сейчас проблемы с ключицей. Он пропустил два года в академии из-за возрастной болезни Шляттера. Сейчас он восстановился, но снова получил травму, и ему сделали операцию. Короче говоря, до зимы его не стоит ждать.

Тренер Динамо откровенно рассказал о поведении сына Суркиса: "Почему вы мне дали лучший номер, чем у Осипенко?"

Попавший в Германию Петренко был действительно перспективным парнем. Что касается Костенко, то данные у него хорошие, но… Здесь не соглашусь с Сергеем Павловичем.

На мой взгляд, самый перспективный вратарь в академии Динамо – это Пожар (2009-го года рождения). Он уже имеет достаточно приличные вратарские и физические характеристики. У него все в комплексе идет. Также он хорошо играет обеими ногами и в свои 14 лет имеет рост 190 сантиметров. Одним словом, машина, – сказал Романенко в интервью Украинскому футболу.

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