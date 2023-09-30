– Хто з молодих українських воротарів має велике майбутнє? Величко виділяв Костенка з Бенфіки, Петренка з Байєра та Авраменка з Динамо.

– Авраменко наразі має проблеми з ключицею. Він пропустив два роки в академії через вікову хворобу Шляттера. Зараз він відновився, але знову отримав травму, і йому зробили операцію. Коротко кажучи, до зими на нього не варто чекати.

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Петренко, який потрапив у Німеччину, був дійсно перспективним хлопцем. Щодо Костенка, то дані в нього хороші, але…Тут не погоджуюся з Сергієм Павловичем.

На мою думку, найперспективніший воротар в академії Динамо – це По́жар (2009-го року народження). Він вже має досить пристойні воротарські й фізичні характеристики. У нього все в комплексі йде. Також він добре грає обома ногами та у свої 14 років має зріст 190 сантиметрів. Одним словом, машина, – сказав Романенко в інтерв'ю Українському футболу.

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