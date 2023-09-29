– Насколько на Славу давит его фамилия? Сейчас в первой команде Динамо играет Кристиан Биловар, встречающийся с дочерью Игоря Суркиса, а некоторые из болельщиков уже начинают бить в колокол, рассказывая о том, что в скором времени будут играть только "свои".

– Он не отказывается от своей фамилии, но не хочет выделяться. Понятно, что идет давление от болельщиков. Но, поверьте мне, Славик своим трудом и желанием все докажет. Обычно акцентируют внимание на фамилии те, кто не видит тренировочный процесс, его работу еще со времен академии. Они увидели фамилию Суркис – и все, начинается полив грязью, "кумовство". О Кристиане говорить не буду – не работал с ним, но Слава этот момент преодолел уже давно.

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Расскажу одну историю. Летели мы где-то за границу на турнир, и требовалась доверенность от родителей на одного из тренеров. Так вышло, что доверенность выписали на меня. И вот подходим мы к окну пограничника и даем свои документы на проверку. И вот он видит, что у Славы отец Григорий Михайлович Суркис и спрашивает Славика: "А какое ты отношение имеешь к Суркисам?". Я стою молчу, а Слава сразу говорит: "Да никакого, я однофамилец".

– То есть, Слава совсем не похож на типичных детей мажоров?

– Нет. Я немного общался с детьми состоятельных людей, но это точно не о Славике. Я еще такую историю расскажу. Мы приезжаем в Харьков на турнир и расселяем детей в отеле. Слава пошел по всем остальным комнатам, а потом подошел и спросил: "А почему вы мне дали номер лучше, чем у Осипенко?". Мы его берем за руку и ведем, чтобы показать, что номера у кого-то хуже, у кого-то лучше, тогда он говорит: "А, тогда хорошо. Просто мне не нужно вот этих моментов. Я хочу как все, мне это нравится". Он никогда не использовал свою фамилию, – заверил Романенко в интервью Украинскому футболу.

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