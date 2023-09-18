Динамо вышло вперед уже в начале игры: Ванат пяткой эффектно отдал передачу на Волошина, который обыграл двух защитников, вышел один на один и открыл счет в матче. В середине тайма Ванат удвоил преимущество киевлян – VAR усмотрел офсайд и гол не засчитали.

Динамо уверенно победило Ворсклу – новый капитан киевлян отдал ассист, Луческу угадал с заменой, судьи снова начудили

В конце тайма Ворскла претендовала на пенальти, когда мяч попал в руку Ярмоленко, но арбитр эпизод проигнорировал.

После перерыва Исенко спас полтавчан после удара Ярмоленко. Кане в ответ попал в каркас ворот. В конце концов, Динамо все-таки добило соперника голом Бенито, который под давлением защитника вышел один на один, положил Исенко на газон и легко закатил сферу в пустые ворота.