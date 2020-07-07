Динамо – Ворскла: Андронов озвучил информацию о миллионе евро премиальных для полтавчан

Известный журналист Алексей Андронов раскрыл сумму премиальных для Ворсклы в случае победы в финале Кубка Украины против Динамо.

"Завтра в Украине финал Кубка. Динамо Алексея Михайличенко против Ворсклы Юрия Максимова. Матч будет огонь. Все все умеют считать. Премиальные Ворсклы за победу – 1 млн евро. С учетом зарплат игроков от 2 до 7 тысяч в месяц – они выйдут с лопатами. Хоронить.

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Смысл в том, что если Ворскла выигрывает – она напрямую окажется в Лиге Европы. Даже если она там не выиграет ни одного матча – это почти 6 млн евро. Динамо сейчас тяжелое. Слабое. Может не выдержать.

Судить Екатерина Монзуль, арбитр ФИФА. Динамо очень зло на нее. Надеюсь, они найдут в себе силы выйти из букетом", – отметил Андронов в своем телеграм-канале.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой уже завтра, 8 июля, в финале Кубка Украины. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30.

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