Динамо – Ворскла: прогноз на финал Кубка Украины 2020 – матч сезона для обеих команд

Киев и Полтава разыграют престижный трофей, который гарантирует выступления в групповом турнире Лиги Европы 2020/21. Это Кубок Украины, финал. Какой прогноз на матч Динамо – Ворскла и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24"

Игру принимает Харьков, стадион ОСК Металлист. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартует в 21:30. Победитель обеспечит себе место в групповом турнире ЛЕ на следующий сезон, хотя киевляне все еще надеются выгрызть 2-ю строчку по итогам УПЛ и попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Это одна из последних возможностей спасти плоховатый сезон для динамовцев. Тяжелая борьба за серебро, которую сейчас проигрывают Десне по личным встречам, минус 20 от Шахтера, ранний вылет из еврокубков – все это можно хоть частично компенсировать только победой.

Динамо – Ворскла: Михайличенко взял 24 игрока в Харьков, 3 лидера возвращаются на финал Кубка Украины

Однако у них достойный оппонент. Ворскла под руководством экс-полузащитника Динамо и Вердера Юрия Максимова только в компенсированное время уступила именитому сопернику в чемпионате. Это была последняя встреча команд. Подопечные Алексея Михайличенко прошли Шахтер, Александрию и Минай на пути в Харьков. Полтавский клуб выбил Колос, Десну и Мариуполь. Интересно, что киевляне дважды играли в овертайме, а ворскляне одержали 2 минимальные победы, после чего завоевали финальную путевку через серию пенальти. Динамо может выиграть свой 12-й Кубок, а для соперника это был бы только второй триумф.

Динамо – Ворскла, Кубок Украины 2019/20 – прогноз букмекеров на финал

Специалисты букмекерской конторы William Hill видят однозначного фаворита. Коэффициент на победу Динамо в основное время составляет лишь 1,28. Гораздо больше можно заработать на победе Ворсклы. Каждая поставлена ​​гривна умножится на 9,5. Ничью букмекеры оценивают в 4,8. Наиболее вероятным итоговым счетом британцы видят 2:0. Ставки на этот результат принимают из расчета на 6,5. Далее следуют победы динамовцев с минимальным (1:0 оценили в 8) и разгромным итогом (8,5 на 3:0). В то же время специалисты ждут не более 2-3 голов в этой игре.

Кіпер Ліверпуля аплодує, МЮ чекає: Павло Ісенко – 16-річна суперзброя vs Динамо на фінал, зупиняв грандів і вразив світ

Киев выиграл предыдущие 7 матчей против Полтавы. Последнее поражение датировано 2016 годом. Тогда команда Реброва уступила подопечным Сачко (0:2). Это уже 4-й кубковый поединок команд. Ранее Динамо без проблем разобралось с Ворсклой в четвертьфинале Кубка Украины 2002/03, а вот в Суперкубке 2009 одолело сопротивление лишь в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей. Интересно, что полтавчане не проиграли ни разу после карантина: 5 ничьих (из которых одна победная в кубковом полуфинале) и 1 выигрыш против СК Днепр-1. Динамо же забукусувало в последнее время: после серии из 4-х побед пришли два поражения и очень неубедительная игра.