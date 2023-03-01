Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес вернулся из аренды, в которой выступал за братиславский Слован. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Динамо хочет досрочно вернуть нападающего из аренды – у него конфликт с тренером

Слован арендовал Рамиреса летом 2022 года на большую часть сезона. За это время 24-летний Рамирес сыграл за команду 28 матчей и забил 6 мячей. Он перестал появляться на поле в ноябре из-за конфликта с главным тренером Владимиром Вайссом. На момент ухода Рамиреса из Слована команда занимала 2 место в чемпионате Словакии.

В Динамо Эрик получил футболку с 15 номером, под которым ранее выступал Виктор Цыганков.

Контракт Рамиреса с киевским клубом истекает летом 2026 года.