Венесуельський нападник Ерік Рамірес повернувся з оренди, в якій виступав за братиславський Слован. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо хоче достроково повернути нападника з оренди – у нього конфлікт із тренером

Слован орендував Раміреса влітку 2022 року на більшу частину сезону. За цей час Рамірес зіграв за команду 28 матчів і забив 6 м'ячів. Він перестав з'являтися на полі в листопаді через конфлікт із головним тренером Володимиром Вайсом. На момент відходу 24-річного Раміреса зі Слована команда посідала 2 місце в чемпіонаті Словаччини.

У Динамо Ерік отримав футболку з 15 номером, під яким раніше виступав Віктор Циганков.

Контракт Раміреса з київським клубом закінчується влітку 2026 року.

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