Динамо намерено вернуть венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса, который сейчас выступает за братиславский Слован на правах аренды. Об этом информирует ТаТоТаке.

Динамо отправило свой 5-миллионный трансфер в очередную аренду

По информации источника, руководство киевлян делает все возможное, чтобы совершить соглашение до 1 марта включительно, когда истекает срок трансферного регламента.

Слован арендовал Рамиреса летом 2022 года на большую часть сезона. За это время Рамирес сыграл за команду 28 матчей и забил 6 мячей. Он не играет с ноября из-за конфликта с главным тренером Владимиром Вайссом.

Слован занимает 2 место в чемпионате Словакии.

Контракт Рамиреса с Динамо истекает летом 2026 года.