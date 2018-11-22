Динамо вернуло Цитаишвили в заявку на сезон УПЛ

Столичный клуб снова добавил в заявку команды форварда Георгия Цитаишвили.

Нападающий киевлян Георгий Цитаишвили снова присутствует в заявке Динамо на текущий сезон УПЛ.

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Напомним, Георгий недавно подписал новый контракт с "бело-синими" несмотря на интерес к игроку со стороны Шахтера, Аякса и российского Зенита.

К слову, Цитаишвили является одним из лидеров молодежной команды Динамо, и уже успел дебютировать за основу киевлян. К подписанию нового соглашения с клубом нападающий пропал из заявки киевлян на официальном сайте УПЛ.

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