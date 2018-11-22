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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - ЛЬВОВ ИГОРЬ СУРКИС

Нападающий Динамо U-19 Мащенко забил сумасшедший гол в ворота Львова

16:37 171 Читати українською
Нападающий Динамо U-19 Мащенко забил сумасшедший гол в ворота Львова
Мащенко забил роскошный гол / фото ФК Динамо

Форвард молодежки Динамо Вадим Мащенко отличился феерическим выстрелом в матче чемпионата Украины U-19 против Львова.

Динамо разгромило Львов со счетом 4:0, а Мащенко поставил эффектную точку в матче роскошным ударом с правого фланга в дальнюю девятку.

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Отметим, что Динамо U-19 занимает третье место в чемпионате Украины (U-19). В турнирной таблице киевлян опережают Шахтер и Карпаты.

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