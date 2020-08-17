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Динамо ведет переговоры с медиагруппой Коломойского – клуб может сменить телетранслятора

14:52 - Читати українською
Динамо ведет переговоры с медиагруппой Коломойского – клуб может сменить телетранслятора
Динамо может сменить телетранслятора / ФК Динамо

Не исключено, что домашние поединки киевлян в сезоне 2020/21 можно будет посмотреть не на уже привычном 2+2, а на других телеканалах.

Группа "1+1 медиа", которая принадлежит Игорю Коломойскому, продолжает переговоры с Динамо об условиях показа домашних поединков киевлян в следующем сезоне. Как известно, недавно журналист Игорь Бурбас сообщил, что столичный клуб сменит телетранслятора. Среди кандидатов – два телеканала: НТН и Спорт 1.

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Вице-президент Динамо Алексей Семененко отметил, что когда клуб примет решение, то сообщит об этом на своем сайте. Только после этого, по его мнению, будут уместны комментарии.

"Группа "1+1 медиа" до сих пор находится в переговорном процессе с частью украинских футбольных клубов – в том числе, ФК Динамо. Детали существующего соглашения является коммерческой информацией. Медиагруппа в течение 10 лет освещала спортивные события и рассматривает возможность размещения такого контента и на будущее", – цитирует ответ 1+1 Детектор Медіа.

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