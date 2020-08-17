Динамо веде перемовини з медіагрупою Коломойського – клуб може змінити телетранслятора

Не виключено, що домашні поєдинки киян у сезоні 2020/21 можна буде переглянути не на вже звичному 2+2, а на інших телеканалах.

Група "1+1 медіа", яка належить Ігорю Коломойському, продовжує перемовини з Динамо щодо умов показу домашніх поєдинків киян в наступному сезоні. Як відомо, нещодавно журналіст Ігор Бурбас повідомив, що столичний клуб змінить телетранслятора. Серед кандидатів – два телеканали: НТН та Спорт 1.

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Віце-президент Динамо Олексій Семененко зазначив, що коли клуб прийме рішення, то повідомить про це на своєму сайті. Лише після цього, на його думку, будуть доречні коментарі.

"Група "1+1 медіа" досі перебуває в переговорному процесі з частиною українських футбольних клубів – зокрема, з ФК Динамо. Деталі існуючої угоди є комерційною інформацією. Медіагрупа протягом 10 років висвітлювала спортивні події і розглядає можливість розміщення такого контенту і на майбутнє", – цитує відповідь 1+1 Детектор Медіа.

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