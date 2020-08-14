Динамо меняет транслятора и уходит с 2+2, Суркис рассматривает два варианта, – журналист

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас заявил, что матчи киевского клуба больше не будут показывать на каналах Игоря Коломойского.

Накануне президент Динамо Игорь Суркис в одном из интервью подчеркнул, что известный олигарх Игорь Коломойский больше не интересуется футболом. Журналист Игорь Бурбас отметил, что эти слова были сказаны главой Динамо не просто так.

УПЛ может создать собственный телеканал, который будет конкурировать с "Футболами" и "1+1"

По его информации, Динамо покидает медиагруппу "1+1" и будет искать нового транслятора. Среди кандидатов – два телеканала: НТН и Спорт1.

Напомним, накануне Десна, чьи поединки можно было смотреть на телеканах УНИАН и 2+2, вернулась в официальный телепул УПЛ – на каналы Футбол 1/2/3.

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